بسبب هذا الأمر.. تعرف على أسباب وفاة اللاعب أحمد رفعت نجم منتخب مصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على أسباب وفاة النجم الدولي أحمد رفعت لاعب المستقبل الحديث ومنتخب مصر، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي مودرن سبورت خبر وفاة اللاعب أحمد رفعت، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الأزمة الصحية التي تعرض لها على أرض الملعب بتاريخ 11 مارس 2024، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نبض مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على أسباب وفاة اللاعب أحمد رفعت

حظي خبر وفاة اللاعب أحمد رفعت باهتمام وحزن كبيرين من جماهير كرة القدم، ونعى نادي مودرن سبورت لاعبه وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

بقلوب يغمرها الحزن، لا يسعنا إلا أن نرضى بقضاء الله. ويتقدم النادي بخالص تعازيه لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان. كما نشر الدكتور أشرف صبحي الذي يشغل منصب وزير الشباب والرياضة، نعيا للاعب أحمد رفعت وقدم خالص تعازيه لأسرة اللاعب وكتب: كان أحمد رفعت مثالاً للوداعة. خالص التعازي لأسرة اللاعب والأسرة الرياضية المصرية بأكملها.

تعرف على سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

تعرض اللاعب أحمد رفعت لحالة من التعب الشديد أثناء تواجده على أرض الملعب في إحدى مباريات بطولة الدوري المصري، وتم نقل اللاعب على الفور إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة نظرا لصعوبة حالته الصحية ومنها عضلة القلب ووظائف الكلى.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت في التحسن، وخرج من المستشفى وبدأ في التعافي والخروج ولقاء أصدقائه. إلا أن أسرة اللاعب نشرت خبر وفاته صباح اليوم، الموافق السبت 7 يوليو، عن عمر يناهز 31 عاما، داعية الرب أن يتغمد الفقيد برحمته وعلى أهله وذويه. الصبر والثبات.