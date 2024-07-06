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نادي جامعة حلوان يطلق أكاديمية للكونغ فو والكيك بوكسينج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي جامعة حلوان يطلق أكاديمية للكونغ فو والكيك بوكسينج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي جامعة حلوان عن *إطلاق أكاديمية للكونغ فو والكيك بوكسينج*، وذلك بعد موافقة *مجلس الإدارة برئاسة الدكتور السيد قنديل*

. تهدف الأكاديمية إلى تعليم الأطفال والشباب مهارات الدفاع عن النفس وتعزيز لياقتهم البدنية والعقلية.

أكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن الأكاديمية تسعى لتحقيق شعار النادي *تربية - أخلاق - تدريب - بطولات*، مشيرًا إلى أهمية هذه الرياضات في بناء الجسم وتعزيز الصحة النفسية والبدنية للمتدربين.

وتستقبل الأكاديمية المتدربين من سن 4 سنوات فما فوق، من الجنسين. وتبلغ رسوم الاشتراك الشهري 200 جنيه للأعضاء و250 جنيهًا لغير الأعضاء.

مواعيد التدريب:


- السبت والثلاثاء
- من الساعة 5 مساءً للمبتدئين تحت 12 سنة
- من الساعة 6 مساءً للمبتدئين فوق 12 سنة
- من الساعة 7 مساءً لجميع الأعمار (مستوى البطولات)

يشرف على الأكاديمية المدير الفني د. هيثم زكريا،  أ. مي رضا.

للتواصل والاستفسار: 01115646656

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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