نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي جامعة حلوان يطلق أكاديمية للكونغ فو والكيك بوكسينج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي جامعة حلوان عن *إطلاق أكاديمية للكونغ فو والكيك بوكسينج*، وذلك بعد موافقة *مجلس الإدارة برئاسة الدكتور السيد قنديل*

. تهدف الأكاديمية إلى تعليم الأطفال والشباب مهارات الدفاع عن النفس وتعزيز لياقتهم البدنية والعقلية.

أكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن الأكاديمية تسعى لتحقيق شعار النادي *تربية - أخلاق - تدريب - بطولات*، مشيرًا إلى أهمية هذه الرياضات في بناء الجسم وتعزيز الصحة النفسية والبدنية للمتدربين.

وتستقبل الأكاديمية المتدربين من سن 4 سنوات فما فوق، من الجنسين. وتبلغ رسوم الاشتراك الشهري 200 جنيه للأعضاء و250 جنيهًا لغير الأعضاء.

مواعيد التدريب:



- السبت والثلاثاء

- من الساعة 5 مساءً للمبتدئين تحت 12 سنة

- من الساعة 6 مساءً للمبتدئين فوق 12 سنة

- من الساعة 7 مساءً لجميع الأعمار (مستوى البطولات)

يشرف على الأكاديمية المدير الفني د. هيثم زكريا، أ. مي رضا.

للتواصل والاستفسار: 01115646656