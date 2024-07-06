نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: ضبط 4 طلاب بتهمة الغش بامتحاني الكيمياء والجغرافيا في امتحانات الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب قام بتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الكيمياء باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية قام بالغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول خلال امتحان مادة الكيمياء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط طالب بهاتف محمول وسماعة أذن بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة التعليمية بمحافظة سوهاج خلال امتحان مادة الجغرافيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف خلال امتحان مادة الجغرافيا، قام بمحاولة الغش الالكتروني باستخدام هاتف محمول وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

تداول امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات السوشيال ميديا



و بدأ صباح اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبي، داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.

ويتضمن الامتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا فى كل مادة.



مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024

– إجمالي عدد الأسئلة بامتحان الكيمياء 46 سؤالا.

– عدد الأسئلة الموضوعية “اختيار من متعدد” 44 سؤالا.

– عدد الأسئلة المقالية بامتحان الكيمياء 2 سؤال.

توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

– 44 سؤالا اختيار من متعدد

– 32 سؤالا اختيار من متعدد بدرجة واحدة.

– 12 سؤالا اختيار من متعدد بدرجتين.

– إجمالي درجات أسئلة اختيار من متعدد 56 درجة.

– الأسئلة المقالية عدد 2 سؤال ب 4 درجات

– سؤالان مقالي كل سؤال بدرجتين

– إجمالي عدد الدرجات 60 درجة