رئيس الوزراء يشيد بتكثيف انتشار المساحات الخضراء بمشروع تلال الفسطاط

جدة - نرمين السيد - زيارة رئيس الوزراء لحدائق تلال الفسطاط

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنشر الكثير من المساحات الخضراء بمشروع تلال الفسطاط، مؤكدا أن هذا أمر إيجابي يؤكد أن العمل في المشروع يمضي على قدم وساق.





ووجه مدبولي خلال جولته التفقدية اليوم السبت، بمشروع حدائق تلال الفسطاط، في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع، بضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل زيادة هذه المساحات الخضراء بمعدل أكبر مع الحرص على الحفاظ على استدامة هذه المساحات طوال فترة تنفيذ المشروع، وكذا العمل على استدامة أعمال الصيانة لما تم تنفيذه حتى الآن ولحين اكتمال المشروع بصورته النهائية.

رافق مدبولي، كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

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