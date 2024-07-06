مدبولي: الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة

جدة - نرمين السيد - مبادرة 100 مليون شجرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بناء على ما جرى من مناقشات مع منظمات المجتمع المدني والإعلام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمراكز البحثية، بحضور وزيرة البيئة، فإن الحكومة تضع على أجندة اهتماماتها الإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وكذا زيادة المساحات الخضراء، وهناك تكليفات لجميع المحافظين بذلك.







وأضاف مدبولي خلال جولته التفقدية اليوم السبت، بمشروع حدائق تلال الفسطاط، في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع، أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، بناء على مخطط للزراعة يراعي الشكل الجمالي مع وضع آليات لاختيار أنواع الاشجار والتنفيذ والمتابعة والصيانة على مستوى المحافظات والمجتمعات العمرانية، على أن يتم التنفيذ بالمشاركة الكاملة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمراكز البحثية. ورافق مدبولي، كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

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