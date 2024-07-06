وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية

تابع الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة.





ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية، الامتحان في مادة الجغرافيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ومحسن عبد العزيز نائب رئيس عام الامتحانات.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم.

ووجه الوزير، مديري المديريات ببذل المزيد من الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه الوزير الشكر لكل المشاركين بغرفة العمليات المركزية على الجهود المبذولة لضمان مواصلة إجراءات انتظام سير اللجان، مؤكدًا أن مصلحة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم على رأس الأولويات.

الوزير تفقد غرفة اللجنة الفنية المسؤولة عن مراجعة ورق الأسئلة ونماذج الإجابة للامتحانات للاطمئنان على مراجعتها قبل بدء عملية التصحيح.

ومن ناحيته، وجه الدكتور أحمد ضاهر قبل موعد انطلاق الامتحانات اليوم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، ودخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.