حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 12:31 مساءً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 29 يونيو وحتى 5 يوليو، وجاء ذلك على النحو الآتي:

(1) شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات أعمال "الاجتماع التحضيري للجامعات المصرية للمشاركة في نشر سبل التعاون المصري الفرنسي"، بحضور السيد/ إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، والسيد/ ديفيد سادوليه مستشار التعاون الثقافي ومدير المعهدالفرنسى، وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يعد أول تعاون من نوعه لتطبيق المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" مشيرًا إلى أهمية هذه المُبادرة في تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم الجغرافية المُختلفة بمصر، وكذا تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية.

(2) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير ميشيل دواروني سفير إيطاليا، توقيع مذكرة تفاهم رباعية مُشتركة بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والمعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا، وشركة دانيللي الإيطالية، ومعهد دون بوسكو في برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وأوضح الوزير أن التعاون في مجال التعليم التكنولوجي والتقني مع المؤسسات والمعاهد التعليمية التقنية المُتميزة بدول الاتحاد الأوروبي يُعد خطوة نحو فتح آفاق للتقدم الصناعي وتشجيع المنتج الوطني وفق رؤية مصر 2030.

(3) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير ميشيل دواروني سفير إيطاليا، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية والمعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا وشركة بوليجون سوليوشنز الإيطالية ومعهد الدون بوسكو في برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية، وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المُجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى ما تُقدمه الجامعات التكنولوجية من برامج دراسية حديثة تُلبي احتياجات مجتمع الصناعة ومُتطلبات سوق العمل.

(4) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتناول اللقاء الاتفاق على انضمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمنصة "ادرس في مصر"، حتى يتمكن الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالأكاديمية من التقديم للالتحاق بالأكاديمية من خلال منصة "ادرس في مصر"، كما تناول اللقاء بحث زيادة التعاون المشترك بين الأكاديمية ومختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب.

(5) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجلسة الختامية لاستوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس WDS، لمشروع تخرج هذا العام بعنوان: "مدينة أسوان: عاصمة إفريقيا للثقافة والشباب والاقتصاد"، ولفت الوزير إلى أن تجربة استوديو التصميم الدولي هى تجسيد مثالي لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز مبادئ الابتكار، والاستدامة، والتعاون الدولي، مقدمًا الشكر للجامعات الأجنبية الشريكة في الاستوديو، مؤكدًا أهمية هذه الشراكة ليس فقط في تطوير البرامج الدراسية وتعزيز فكر البرامج البينية والعابرة للتخصصات، ولكن كذلك المُساهمة في التنمية المُستدامة لمدن مثل أسوان.

(6) نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" وبمُشاركة قطاعات وزارة الثقافة (المجلس الأعلى للثقافة، وبيت التراث المصري، وصندوق التنمية الثقافية)، ورشة عمل إقليمية حول: "حماية التراث الثقافي غير المادي وصونه وتوظيفه في تحقيق التنمية المُستدامة في الدول العربية (تقاليد الطعام نمُوذجًا)"، وتهدف هذه الورشة إلى تعميق فهم المُشاركين باتفاقية اليونسكو لعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، ودعم مهاراتهم وقدراتهم علي استنباط وصياغة مخططات، وبرامج صون التراث الثقافي غير المادي وفق مُقاربة تشاركية، فضلاً عن التدريب العملي للمشاركين على كيفية حصر وتوثيق الثقافة.

(7) أعلن معهد إعداد القادة، عن إطلاق مسابقة حول إعداد فيلم تسجيلي لتاريخ معهد إعداد القادة، وذلك لجميع طلاب الجامعات والمعاهد؛ بهدف إشراك الطلاب في أعمال جماعية تُساهم في تنمية الوعي لديهم وصقل مهاراتهم واكتشاف مواهبهم المختلفة، ويأتي إطلاق المسابقة في ضوء تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة على المستويات المختلفة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، وذلك لدعم وتوظيف طاقات الشباب وزيادة الوعي بالقيم السامية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لإعداد جيل قادر على البناء والإبداع والابتكار، عن طريق المُساهمة الفاعلة في تطوير المحتوى الإيجابي بطرق مُبتكرة من خلال الأفلام القصيرة التي تأخذ انتشارًا واسعًا عبر شبكات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.