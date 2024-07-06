نائب بالشيوخ: استئناف الحوار الوطني يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 12:36 مساءً - ثمن الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، باستئناف جلسات الحوار الوطني اليوم السبت، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية واستلام مهامها، مشيرا إلى في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم استقرار الدولة المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح النائب على مهران، أن استئناف الحوار الوطني يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة الجديدة على إشراك كافة أطياف المجتمع في مناقشة القضايا الوطنية وتقديم رؤى وتوصيات تساهم في دفع عجلة التنمية.

وأكد الدكتور على مهران، أن الحوار الوطني هو منصة حيوية تتيح تبادل الأفكار والآراء بين مختلف الأطراف لتحقيق التوافق الوطني وتعزيز التعاون المشترك، أن دور الحوار الوطني في دعم الدولة المصرية من خلال تقديم حلول مبتكرة وتوصيات فعّالة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

وتابع رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى جهود جماعية وتكاتف جميع القوى الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ولفت الدكتور على مهران، إلى أن الحوار الوطني هو الأداة الأمثل لجمع الآراء والخبرات وتوجيهها نحو خدمة الوطن، أن الالتزام بتوصيات الحوار الوطني يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ويعزز من قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأعرب الدكتور على مهران عن تطلعه إلى رؤية خطوات ملموسة تتخذها الحكومة الجديدة لتنفيذ هذه التوصيات بما يحقق رفاهية المواطنين ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.