الأمم المتحدة تشكر مصر على جهودها الحثيثة لوقف الحرب فى السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 12:36 مساءً - وجهت نايلة حجار، كبيرة مستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، الشكر إلى مصر على جهودها الطيبة والحثيثة، من أجل وقف الحرب في السودان.

وقالت خلال كلمتها في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، التى تستضيفه مصر، والمنعقد في العاصمة الإدارية بالقاهرة، أن الحوار السوداني الشامل سيكون العامل المؤثر في صنع السلام، ونهدف إلى تحقيق السلام على أرضية صلبة.وطالبت ممثلة المتحدة، بإنهاء القتال وإيصال المساعدات، مؤكدة دعمها الكاملة لكافة الجهود التي تصب في مصلحة إنهاء الحرب.

ويأتي مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار حرص جمهورية مصر العربية على بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.

وكذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وتأسيساً على التزام مصر بدعم كل جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

ويضم المؤتمر جميع القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.