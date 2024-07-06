نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- التعليم تنفي خروج طالب "لايف" من داخل لجنة بسوهاج بامتحانات الكيمياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا ينفي ما تردد حول تشغيل بث مباشر من داخل لجان الامتحانات في سوهاج خلال امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2024.

وأكد شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم الوزارة، على التفاصيل التالية:

ضبط حالات الغش

تم ضبط حالات للغش خلال الامتحانات، حيث تم رصد طالب قام بتصوير أسئلة امتحان الكيمياء باستخدام هاتف محمول في لجنة بإدارة شرق الزقازيق بالشرقية، وطالب آخر قام بالغش الإلكتروني في بسيون بالغربية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحالات

تم ضبط طالب آخر في سوهاج خلال امتحان الجغرافيا باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن، وكذلك حالة أخرى في ببا ببني سويف، وتم التعامل مع كل من هذه الحالات وفقًا للقوانين المعمول بها.

الإجراءات القانونية

تأكيد على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين تورطوا في أعمال الغش الإلكتروني، مما يعكس حزم الوزارة في مكافحة الغش وضمان نزاهة الامتحانات.

وختم البيان بتأكيد الوزارة على استمرار جهودها في مراقبة الامتحانات وحماية عملية الامتحانات من التلاعب، مع التشديد على أهمية النزاهة والشفافية في العملية التعليمية.