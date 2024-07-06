«التنمية الحضرية»: «تلال الفسطاط» يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن مشروع حديقة تلال الفسطاط، يضم 8 مناطق، وله 14 بوابة "بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين، أبواب معاصرة، وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية".





وأضاف خلال جولة تفقدية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بمشروع حدائق تلال الفسطاط، في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع، أنه جرى مراعاة زيادة المسحطات الخضراء بالمشروع، كما يتضمن عددا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

وتابع أن المشروع، يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية، ويخلق متنفسا جديدا لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.

وأشار إلى أن المنطقة الثقافية بالحديقة تقع مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول على طريق صلاح سالم، وتعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسي على متحف الحضارة، وتحاط بمجموعة من الساحات تضم أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تقام بها احتفالات على مدار العام، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية، على البوابة الرئيسية، و4 مطاعم وكافتيريات بمسطح 216 م2، و3 نوافير، وأعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م2.