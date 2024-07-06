لقاء تثقيفى مع طلبة كلية الشرطة بالتنسيق مع الصليب الأحمر

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جدة - نرمين السيد - لقاء تثقيفى مع طلبة كلية الشرطة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأح
يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تأهيل وتدريب ورفع قدرات طلبة كلية الشرطة.
فقد عقدت أكاديمية الشرطة لقاء تثقيفى مع طلبة السنة الدراسية الثانية "حقوق" للتعريف بـ(اللجنة الدولية للصليب الأحمر- القانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تضمن اللقاء التثقيفى التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى وكذا التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، فضلاً عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلى وتقديم المساعدة لهم، ومبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة، والتى شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين إلى جانب استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.
يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كل المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.
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