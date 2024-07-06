الرئيس السيسي يتبادل مع قادة الدول العربية والإسلامية التهنئة بالعام الهجري الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 01:32 مساءً - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو؛ ملوك رؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في تهنئته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة - عن أصدق تهانيه القلبية، وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة، داعيا الله - عز وجل - أن يكون العام الهجري الجديد عام سلام وازدهار تحقيق فيه الآمال والطموحات، في مستقبل يسوده التقدم والرخاء لجميع الشعوب الإسلامية .

كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج، نقلتها سفارات مصر وقنصلياتها حول العالم، بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، حيث هنأهم بالعام الجديد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

كما تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة؛ بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446.

وأعرب كبار رجال الدولة - في برقياتهم - عن أصدق تهانيهم لسيادته، وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.