تجميل غرف الكهرباء بالحرم الجامعي فى إطار تحول جامعة حلوان إلى جامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 01:32 مساءً - أطلقت جامعة حلوان مبادرة جديدة لتجميل غرف الكهرباء داخل الحرم الجامعي، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتحول إلى جامعة خضراء صديقة للبيئة وتحسين المظهر الجمالي للحرم الجامعي.

تمت المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وقد وجه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بتنفيذ هذا المشروع الفني والبيئي.

حيث تولى مركز الصيانة بالجامعة مسؤولية تنفيذ أعمال الترميم اللازمة لغرف الكهرباء، تمهيداً لتنفيذ الجداريات الفنية، وقام طلاب كلية التربية الفنية بتصميم وتنفيذ جدارية تعكس هوية كلية الصيدلة، مستخدمين ألواناً صديقة للبيئة بالتعاون مع شركة سكيب.

أشرف على المشروع الدكتورة مها مزيد، وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان سيد رمضان، المدرس بقسم التعبير المجسم (الخزف) بكلية التربية الفنية.

وفي ختام المبادرة، قام الدكتور السيد قنديل والدكتور وليد السروجي بتكريم الطلاب المشاركين في تنفيذ الجدارية وتجميل غرفة الكهرباء، حيث تم توزيع شهادات تقدير على الطلاب بقاعة مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لجامعة حلوان لتعزيز البيئة الجامعية وتحسين الصورة البصرية للحرم الجامعي، مع التركيز على الاستدامة والحفاظ على البيئة.