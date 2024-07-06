إرتفاع أسعار الذهب خلال اليوم السبت.. وهذا سعر عيار 21 اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب أرتفاعا جديدًا خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، ليسجل عيار 21 الأكثر طلبا بسوق الصاغة المصرى نحو 3190 جنية للبيع، وتتأثر أسعار المعدن الأصفر فى مصر بإرتفاع وإنخفاض العرض والطلب، بالإضافة إلى سعر الذهب البورصة العالمية والذى سجل خلال تعاملات اليوم نحو 2367.17 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم فى مصر

وفيما يخص أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بسوق الصاغة المصرية، فقد سجل عيار 24 نحو 3645.75 جنية للبيع مقابل 3622.75 جنية للشراء، أما عيار 22 فقد سجل نحو 3342 جنية للبيع مقابل 3321 جنية للشراء، كما سجل عيار 21 بختام تعاملات الجمعة نحو 3190 جنية للبيع مقابل 3170 جنية للشراء، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 إلى نحو 2734 جنية للبيع مقابل 2727 جنية للشراء، وسجل عيار 14 نحو 2126.75 جنية للبيع مقابل 2113.25 جنية للشراء، ووصل عيار 12 إلى نحو 1822.75 جنية للبيع مقابل 1811.5 جنية للشراء، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 9 إلى نحو 1367 جنية للبيع مقابل 1358 جنية للشراء.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب فى مصر من محل صاغة إلى محل صاغة أخر ومن تاجر لأخر بسبب إختلاف قيمة المصنعية، والتى تبدأ من 60 جنية وتصل قيمتها إلى نحو 200 جنية، زيادة على سعر الجرام الواحد وحسب ونوع المشغولات الذهبية، وتصل نسبة المصنعية لدى بعض محلات الصاغة إلى نحو 7% من سعر الجرام الواحد.

سعر الجنية الذهب فى مصر

وبالنسبة لسعر الجنية الذهب فقد سجل خلال تعاملات اليوم نحو 25520 جنية للبيع مقابل نحو 25360 جنية للشراء، ويزن الجنية الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21 قيراط، وعالميًا فقد سجلت أونصة الذهب نحو 2367.17 دولار للبيع مقابل 2366.9 دولار للشراء، وتستخدم الأونصة لوزن السبائك الذهبية وتزن نحو 31.1 جرام من عيار 24.