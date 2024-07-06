احمد عبد المقصود يقترب من تدريب منتخب السويس بدوري المحترفين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – يحسم مسؤلو نادي منتخب السويس، خلال الساعات القليلة المقبلة، ملف المدير الفني لفريق الكرة، لبدء فترة الإعداد قبل المشاركة الموسم الجديد في دوري المحترفين .

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ودخل منتخب السويس في مفاوضات جادة مع احمد عبد المقصود مدرب فريق بترول أسيوط السابق، من أجل تولي القيادة الفنية لفريق الكرة.

ويبحث مجلس إدارة السويس طلبات أحمد عبد المقصود غدا خاصة الجهاز المعاون في ظل رغبة الإدارة الزرقاء في أن يكون الجهاز المعاون من أبناء السويس حتى يكونوا عونا للإدارة خلال الموسم .

ونجح منتخب السويس فى الصعود لدورى المحترفين خلال الموسم المنقضى بعدما تصدر المجموعة الرابعة بعيدا عن العبور والمريخ والنصر ، ونجح فى الفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف مقابل للاشئ فى المباراة الفاصلة ليتأهل للدورة الرباعية التى تؤهل صاحب المركز الأول لدورى الأضواء إلا أنه حقق المركز الثانى برصيد 8 نقاط خلف حرس الحدود المتصدر برصيد 13 نقطة .

كان سعد فاروق المدير الفني لمنتخب السويس، قد اعلن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية عقده بأخر لقاء أمام الترسانة بدورة الترقى والتي حقق فيها الفريق المركز الثانى بجدول المجموعة برصيد 8 نقاط بالتساوى مع سبورتنج .

وأكد فاروق أنه حقق المراد بالصعود لدورى المحترفين إلا أنه حزين على عدم التقدير خاصة وأنه لم يوجه له أحد الشكر على إنجاز الصعود بالرغم من نجاحه في تحقيق النتائج المرجوة والتأهل للمحترفين والمنافسة حتى المباراة قبل الأخيرة بدورة الترقى على الصعود للممتاز .

ورفض سعد فاروق الحديث عن العروض التي تلقاها مؤخرا مؤكدا أنه سوف يقوم بدراسة العروض المقدمة له قبل اتخاذ القرار .

على جانب آخر، صعد فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي إلى الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على نظيره فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدفين مقابل هدف بختام الترقي.

بهذه النتيجة يصعد فريق حرس الحدود بجوار فريق بتروجت وغزل المحله إلي الدوري المصري الممتاز.

تلقي فريق الترسانة بقيادة جمعة مشهور الهزيمة من فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق بهدف دون رد سجله أحمد صالح في الدقيقة 28 من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يترفع رصيد منتخب السويس عند النقطة 8 محتلااالمركز الثالث بينما تجمد رصيد فريق الترسانة عند النقطة 4 متذيل المجموعة

ترتيب المجموعة

1- حرس الحدود 13 نقطة

2- سبورتنج 8 نقاط

3- منتخب السويس 8 نقاط

4- الترسانة 4 نقاط