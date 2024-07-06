رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 02:37 مساءً - يتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أعاده الله على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام استقرار وبناء و وتقدم ورخاء.

كما هنأ الدكتور قنديل أسرة جامعة حلوان بمناسبة العام الهجرى الجديد أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليمن والبركات.