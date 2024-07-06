أخبار مصرية

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 02:37 مساءً - يتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أعاده الله على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام استقرار وبناء و وتقدم ورخاء.

كما هنأ الدكتور قنديل أسرة جامعة حلوان بمناسبة العام الهجرى الجديد أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليمن والبركات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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