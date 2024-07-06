مفتى الجمهورية يهنىء رئيس هيئة النيابة الإدارية: تقوم رسالتها على إقامة العدالة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 02:37 مساءً - استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية؛ في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

كان من ضمن الحضور المستشار سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أكد صِدِّيق على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر سماحة وعظمة الدين الحنيف، وإرساء قواعد القيم الإنسانية والدينية السامية.

كما أعرب مفتي الجمهورية عن خالص تمنياته بالتوفيق للمستشار عبد الراضي صِدِّيق، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، تقوم رسالتها على إقامة العدالة وإعلاء سيادة القانون.