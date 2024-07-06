مسؤولة بالاتحاد الأفريقى: مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة يهدف إلى إنهاء الأزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 02:38 مساءً - قالت نائب رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان، إن مؤتمر القوي السياسية والمدنية الذي ينعقد اليوم في العاصمة الإدارية، يهدف إلى إنهاء الأزمة في السودان وتقريب وجهات النظر بين السودانيين.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر القوي المدنية والسياسية السودانية الذي ينعقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة: "المؤتمر ينعقد في إطار رغبة الدول الصديقة لإنهاء الأزمة في السودان، ونعمل بشكل حثيث مع كافة الأطراف من أجل إنهاء هذه الأزمة.

وتابعت نائب رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان: "سوف نستمر في عملنا من أجل تقريب الرؤي لحل الأزمة السودانية ونعمل على وقف القتار في السودان بشكل فوري".

وأشارت إلى أن التوترات في السودان أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف بينهم العديد من النساء والأطفال.

وانطلق منذ قليل، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لبحث سبل إنهاء الصراع السوداني، ووقف الأعمال القتالية التى تسببت في مقتل وإصابات الآلاف من الأشقاء في السودان، وحقن دماء الشعب.

ويأتي مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار حرص جمهورية مصر العربية على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.

وكذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وتأسيساً على التزام مصر بدعم كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

ويضم المؤتمر كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.