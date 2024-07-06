ضبط شخصين زعما قدرتهم على تسريب امتحانات الثانوية العامة للنصب على الطلبة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 02:38 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن صور لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة خلال انعقاد لجان الامتحانات.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد القائمين على إدارة الصفحة (شقيقين- مُقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية).. وبحوزة أحدهما (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابهما الواقعة) وإعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد تحقيق ربح مادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.