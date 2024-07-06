ضبط 3 متهمين استعانوا بأخر للتنقيب عن الآثار فسقط قتيلا في حفرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 02:38 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها عقب خروجه للعمل وعدم تمكنها من التواصل معه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تبين أن وراء إختفاء المتغيب (3 أشخاص - مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وأقروا بقيامهم بالإستعانة بالمتغيب فـى أعمال التنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم إلا أنهم فوجئوا بوجود مياه داخل الحفرة فحدث إنهيار بالحفرة وبداخلها المجنى عليه فقاموا بالردم عليه خشية إفتضاح أمرهم.. وتم إستخراج جثة المتغيب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.