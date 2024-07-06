خلال 24 ساعة.. ضبط 341 قضية مخدرات و153 قطعة سلاح نارى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 02:38 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (341) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (376) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (193,623 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (22,990 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (21,070 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,605 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (5,841 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,090 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,353 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفرجينيا وزنت (500 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (70 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (10 جرام).

عدد (125021) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (153 قطعة سلاح نارى بحوزة 138 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(7) بنادق آلية .

(14) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات .

(124) فرد محلى.

(110) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(230) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84229) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(330) حكم جناية.

(27047) حكم حبس جزئى.

(4342) حكم حبس مستأنف.

(41587) حكم غرامة.

(10923) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين، إرتكبوا حادث سرقة سيارات.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (30) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (236) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها: ضبط سيارة مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (22038) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.