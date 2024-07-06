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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – سادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة كفرالشيخ وتحديدا قرية إبشان التابعة لمركز بيلا مسقط رأس اللاعب بصفوف نادي مودرن سبورت أحمد رفعت، وذلك بعد إعلان خبر وفاته بعد صراع مع المرض، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب وتدهور في حالته الصحية.
وتحولت مواقع التواصل لدفاتر عزاء في وفاة الفقيد الراحل، إذ دعا له أهالي المحافظة أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك في الجنازة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” واللاعب حسين السيد، وجميع لاعبي فريق مودرن سبورت.
وحضر تشييع الجثمان العديد من المسئولين التنفيذيين، على رأسهم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة الدكتور عزت محروس ورئيس مركز ومدينة بيلا أيمن غالي والعديد من القيادات والشخصيات العامة والشعبية المعروفة.
وأكد وليد دعبس رئيس نادى فيوتشر، أن عقد أحمد رفعت مع نادى فيوتشر 4 مواسم هيتم تسليم مرتبه السنوي كاملا لأسرته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غياب تام للقيادات.. تشييع جثمان اللاعب أحمد رفعت بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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