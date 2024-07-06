دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – يخوض منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره السويسري مساء اليوم السبت في مدينة دوسلدورف، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. إقرأ أيضأ.. ومن المتوقع أن يبدأ الأسود المباراة بالتشكيل الأتي: حراسة المرمى: جوردان بيكفورد. خط الدفاع: كيران تريبير – مارك جيهي – جون ستونز – والكر. خط الوسط: ديكلان رايس – كونور جالاجير – بيلينجهام. خط الهجوم: فيل فودين – هاري كين – بوكايو ساكا. بينما سيكون تشكيل سويسرا المتوقع كالأتي: حراسة المرمي: يان سومر. خط الدفاع: نيكو إلفيدي، ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي. خط الوسط: سيلفان فيدمير، دان ندوي، جرانيت تشاكا، ريمو فريولير. خط الهجوم: روبن فارجاس، زيكي أمدوني، شيردان شاكيري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كين أمام شاكيري.. التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وسويسرا في اليورو 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.