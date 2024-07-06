دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. أبل تتجه لدمج جيمينى لنظام التشغيل iOS 18 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ستضيف آبل برنامج Gemini AI من جوجل إلى جانب ChatGPT لنظام التشغيل iOS 18 هذا العام وأكدت الشركة أنها ستتعاون مع OpenAI وتضيف “شات جي بي تي”، وهو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها لن تقتصر على هذا التطبيق فقط وستوفر قريبًا المزيد من الخيارات لروبوتات الدردشة الأخرى إلى الإصدارات الأخرى من نظام التشغيل.

وفقًا لبلومبرج، سيتم أيضًا دمج Gemini AI من جوجل مع نظام التشغيل iOS 18، والذي سيتم طرحه في وقت لاحق من هذا العام، بصرف النظر عن ذلك، قد تقدم شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا Anthropic’s Claude AI إلى هواتفها الذكية.

وكشف التقرير أنه إذا كان التوقيت مناسبًا، فقد تكون شركة Apple قادرة على تقديم كل من Gemini وChatGPT بحلول الوقت الذي يتم فيه طرح ذكاء Apple بالكامل.

جدير بالذكر أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن صانعي آيفون قد يؤخرون بعض ميزات الذكاء الاصطناعي بحلول أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.

وسيتم تضمين ميزات الذكاء الاصطناعي هذه التي قد تتأخر بحلول نهاية عام 2024 في تطبيق Mail وSwift Assist لـ Xcode.

وقد وجد أيضًا أن معظم ميزات الذكاء الاصطناعي في Siri لن تكون متاحة إلا في عام 2025 وأكد التقرير أيضًا أن أبل لم تجري محادثات أبدًا لدمج Meta’s Llama 3 في iOS 18، على الرغم من العديد من التقارير التي تشير إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن عملاق التكنولوجيا ومقره الولايات المتحدة لديه خطط لتقديم نموذج اشتراك لأدوات وميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به في المستقبل.

وتخطط شركة آبل لتقديم هذه الأدوات والميزات مجانًا على الأجهزة التي تدعم iOS 18، ومع ذلك في وقت لاحق، سوف يقومون بتحصيل رسوم مقابل ذلك لأن لديهم خطة طويلة المدى لتحقيق الدخل من ميزات الذكاء الاصطناعي هذه التي ستكون متاحة على آبل.