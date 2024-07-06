أخبار التقنية.. ‏OnePlus تؤكد إطلاق كل من Pad 2 و Watch 2R و Nord Buds 3 Pro مع Nord 4 في 16 يوليو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو

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