بالصور.. انهيار الجهاز الفني لموردن سبورت ووالدة أحمد رفعت أثناء تشيع جثمانه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – ظهرت علامات الحزن والأنهيار على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت ووالدة اللاعب أحمد رفعت أثناء تشييع جثمانه ظهر اليوم السبت بمسقط رأسه بمدينة كفر الشيخ.

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وتوفي أحمد رفعت فجر اليوم السبت عقب تدهور حالته الصحية أثر تعرضه لأزمة قلبية سابقة في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت يوم 11 مارس الماضي.

وكان نادي مودرن سبورت أعلن في بيان رسمي صباح اليوم السبت وفاة لاعبه جاء كالتالي :”﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون”.