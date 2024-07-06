نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة أحمد رفعت ودعوات لتحسين منظومة الطب الرياضي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خبر حزين لعالم الرياضة المصرية، توفي اللاعب أحمد رفعت، صانع ألعاب فريق "مودرن سبورت"، عن عمر يناهز الثلاثين عامًا، بعد معاناة مع المرض الطويلة.

هذا الحادث الأليم دفع النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إلى التعبير عن قلقها الشديد بشأن منظومة الطب الرياضي في مصر وضرورة إصلاحها.

أوضحت النائبة في طلب الإحاطة الذي قدمته إلى رئيس مجلس النواب، أن وفاة أحمد رفعت تعد جرس إنذار يجب أن يتخذ بناءً عليه إجراءات فورية لتحسين الرعاية الطبية للاعبين.

وأشارت إلى أن حالة أحمد تدهورت بشكل حاد بعد مباراة فريقه بالدوري، مما أدى إلى سقوطه فاقدًا للوعي بسبب توقف عضلة القلب.

تلقى اللاعب علاجًا مكثفًا لمدة شهر، ثم غادر المستشفى لاستكمال العلاج في منزله، إلا أن حالته استدعت منعه من أي نشاط بدني مكثف. وبالرغم من تحذيرات الأطباء، تفاقمت حالته وأدت إلى وفاته، مما أبرز ضعف المنظومة الحالية في مجال الطب الرياضي بمصر.

وتنتقد النائبة أبوشقة، وزارة الشباب والرياضة، بسبب تحول المنظومة الطبية إلى رؤية ربحية بدلًا من التركيز على تحسين الخدمات والرعاية الطبية للرياضيين. وأكدت على ضرورة تطوير الأفكار والاستراتيجيات للحفاظ على صحة الرياضيين ومتابعة لياقتهم البدنية بشكل دوري.

في ختام طلبها، أكدت النائبة على أهمية إصلاح ملف الطب الرياضي في مصر، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتدريب الأطباء المتخصصين، وتوفير الخدمات في كل المحافظات لتعزيز صحة وأداء الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب.