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انتهاء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة منذ قليل

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أحمد جودة - القاهرة - انتهي منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، في سابع أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويتضمن الامتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا فى كل مادة.


مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024

– إجمالي عدد الأسئلة بامتحان الكيمياء 46 سؤالا.

– عدد الأسئلة الموضوعية “اختيار من متعدد” 44 سؤالا.

– عدد الأسئلة المقالية بامتحان الكيمياء 2 سؤال.

توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

– 44 سؤالا اختيار من متعدد
– 32 سؤالا اختيار من متعدد بدرجة واحدة.
– 12 سؤالا اختيار من متعدد بدرجتين.
– إجمالي درجات أسئلة اختيار من متعدد 56 درجة.
– الأسئلة المقالية عدد 2 سؤال ب 4 درجات
– سؤالان مقالي كل سؤال بدرجتين
– إجمالي عدد الدرجات 60 درجة


 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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