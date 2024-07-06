نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة منذ قليل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهي منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، في سابع أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.
ويتضمن الامتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا فى كل مادة.
مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024
– إجمالي عدد الأسئلة بامتحان الكيمياء 46 سؤالا.
– عدد الأسئلة الموضوعية “اختيار من متعدد” 44 سؤالا.
– عدد الأسئلة المقالية بامتحان الكيمياء 2 سؤال.
توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024
– 44 سؤالا اختيار من متعدد
– 32 سؤالا اختيار من متعدد بدرجة واحدة.
– 12 سؤالا اختيار من متعدد بدرجتين.
– إجمالي درجات أسئلة اختيار من متعدد 56 درجة.
– الأسئلة المقالية عدد 2 سؤال ب 4 درجات
– سؤالان مقالي كل سؤال بدرجتين
– إجمالي عدد الدرجات 60 درجة