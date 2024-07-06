نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة منذ قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، في سابع أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويتضمن الامتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا فى كل مادة.



مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024

– إجمالي عدد الأسئلة بامتحان الكيمياء 46 سؤالا.

– عدد الأسئلة الموضوعية “اختيار من متعدد” 44 سؤالا.

– عدد الأسئلة المقالية بامتحان الكيمياء 2 سؤال.

توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

– 44 سؤالا اختيار من متعدد

– 32 سؤالا اختيار من متعدد بدرجة واحدة.

– 12 سؤالا اختيار من متعدد بدرجتين.

– إجمالي درجات أسئلة اختيار من متعدد 56 درجة.

– الأسئلة المقالية عدد 2 سؤال ب 4 درجات

– سؤالان مقالي كل سؤال بدرجتين

– إجمالي عدد الدرجات 60 درجة



