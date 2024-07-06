نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان يتفقدان لجان امتحانات الشهادة المتوسطة السودانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اليوم السبت السفير طيار عماد الدين عدوي مصطفى عدوي سفير دولة السودان بالقاهرة، يرافقه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحان ( الشهادة المتوسطة السودانية) لطلاب الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية.

وذلك بحضور الوفد المرافق لهما الذي ضم كلا من:

المستشار محمد فتح الرحمن مستشار السفارة، والدكتور خضر فيصل المستشار الطبي، الدكتور مرتضى عادل عثمان المستشار الثقافي.

وشملت الزيارة لجان مدرسة أمير الشعراء الرسمية لغات، مدرسة الشهيد عاطف السادات المشتركة التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وكان في استقبالهما لدى الوصول عبدالمقصود السعيد مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

حيث أدى طلاب الجالية السودانية امتحان مادة التربيه الإسلامية، وكان عدد الطلبة 6030 طالب.

وخلال الجولة اطمئن الوفد على سير العملية الامتحانية، وخلو الامتحان من أي صعوبات، والتأكد من توافر أجواء الراحة والهدوء باللجان.

كما تم زيارة لجنة غرفة الزائرة الصحية والتأكد من سلامة وتواجد الإسعافات الأولية اللازمة.

ونقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تحيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ الجيزة المهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، للسفير السوداني بالقاهرة ولطلاب الجالية السودانية.

وأكد وكيل تعليم الجيزة، على عمق الروابط التاريخية التي تربط الشعبين المصري والسوداني واهتمام القيادة السياسية بتوفير أوجه الرعاية لطلاب الجالية السودانية بالجيزة.

وقد أثنى السفير على مجهودات مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحت قيادة أشرف سلومة في تجهيز اللجان، وتوفير طبيب بكل لجنة وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب.

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