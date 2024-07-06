مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية (إنفوجراف)

قال الدكتور ماهر ستينو، استشاري مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية، إن رؤية المشروع تستهدف استعادة المكونات التراثية للحديقة.





في الإنفوجراف التالي يرصد "دوت الخليج" مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية.

وقال إن خريطة الموقع العام لحديقة الأزبكية ومقترح إعادة إحيائها على مساحة 9.8 فدان، وتعتمد الرؤية في الحفاظ على الأشجار التراثية ومنطقة التبة، وتجديد برجولة قمة التاج، والنافورة الأثرية، ونادي سوق السلاح، وإحياء البحيرة، والكوبري الخشب، وسور الحديقة، والبرجولات التاريخية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية الذي يأتي ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية.

وأوضح، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير حديقة الأزبكية بنسبة 93% ما عدا أكشاك الكتب ونادي السلاح والنافورة الأثرية.

وفي هذا الصدد، أضاف أنه تم الانتهاء تمامًا من المبنى الإداري، والمطعم والمسرح الروماني والبحيرة، فيما يتم العمل على الانتهاء من البوابات وخزّان المياه والحريق والبرجولات والأسوار وأعمال تنسيق الموقع.