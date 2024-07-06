بمشاركة 23 شركة.. وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان ملتقى توظيف ذوي الهمم

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمرافقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبحضور النائب طارق حسانين رئيس نادي الترسانة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف ومعرض ذوي الهمم، والذي أقيم بنادي الترسانة بميت عقبة.





وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر وقد أولى ووجه بتوفير جميع أشكال الدعم؛ لتأهيل أبناء مصر من ذوي الهمم لسوق العمل، وهو ما تم العمل عليه وذلك من أجل تمكينهم وإيجاد فرص العمل لهم.

وأضاف صبحي، نحنً هنا اليوم بمقر نادي الترسانة بميت عقبة من أجل تمكين الشباب من ذوى الهمم والذي سيتم عن طريق ملتقى "توظيف مصر" لذوي الهمم وتنفذه الوزارة تحت شعار "خطوة بخطوةً معاك للوظيفة إلى تناسبك".

وحرص وزير الرياضة على الاستماع منً مسؤولي التوظيف للشركات المشاركة بمبادرة التوظيف لأبنائنا للتعرف منهم عن طبيعة الوظائف المقدمة، والرواتب المقترح تقديمها للحاصلين على الفرص الوظيفية.

كما توجه صبحي بالشكر إلى جميع الشركات على حرصها على المشاركة في هذا الملتقى والذي شارك به 23 شركة من القطاع الخاص وألف من المتقدمين للحصول على تلك الوظائف.

وأضاف "صبحي"، إننا نسير وفق توجيهات القيادة السياسية ومنها برنامج توفير العديد من فرص العمل وتأهيل الشباب المصرى لسوق العمل.

من جانبه، قدم المهندس عادل النجار التهنئة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتجديد الثقة متمنيا له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد محافظ الجيزة على عزم المحافظة، لدعم الشباب بمختلف القطاعات وتحسين مناخ العمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الاهتمام بالرياضة ورفع كفاءة المنشآت الرياضية يأتى على رأس خطط العمل بالمحافظة، وذلك لخلق بيئة جاذبة للشباب لاكتشاف مواهبهم وتوفير فرص العمل المناسبة لإمكانياتهم من خلال عقد ملتقيات التوظيف بتلك المنشآت الرياضية.