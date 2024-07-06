تباين آراء طلاب الثانوية في امتحاني الجغرافيا والكيمياء (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - امتحان الثانوية
وقالت طالبة تدعى جنا: "الامتحان كانت أسئلته صعبة قوي، بس كان في أسئلة في متناول العادي"، في حين قالت طالبة أخرى: "الامتحان كان في مستوى المتوسط".
وأضاف طالب بالشعبة العلمية: "امتحان الكيمياء مكنش زي الفيزياء، كان أحسن في المتوسط، ومعظم الأسئلة غير مباشرة"، في حين قال آخر: "الامتحان صعب جدا أصعب من الفيزياء".
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