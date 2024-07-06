القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة

بعث الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1446هـ.





وجاء نص البرقية:-

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بحلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وأن يجعله عام خير ونماء على الوطن المفدى في ظل قيادتكم بمسيرة الوطن نحو غد مشرق آمن ومستقر.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون اقتداءهم بصاحبها نبي الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتفاني فيما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية لتظل القوات المسلحة الدرع القوي الذي يحمي الوطن والحصن المنيع الذي يصون الشعب ومقدساته.

رعاكم الله وسدد خطاكم وحفظكم للوطن قائدا وطنيا مخلصا، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذلك أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الإحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

كما بعث الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذلك أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.