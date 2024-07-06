الأكبر في الشرق الأوسط.. مشروع حدائق تلال الفسطاط (إنفوجراف)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مشروع حدائق تلال الفسطاط، بوصفه أحد المشروعات المحورية، لا سيما أنه عند الصعود أعلى هذه التلال يمكن رؤية لوحة فنية غاية في الجمال تضم معظم معالم القاهرة التاريخية.





في الإنفوجراف التالي يرصد "دوت الخليج" مشروع حدائق تلال الفسطاط.

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، جولته التفقدية بمشروع حدائق تلال الفسطاط، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع.

رافق مدبولي، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الحالية ستشهد بشكل عاجل طرح تشغيل بعض مكونات المشروع أمام الشركات، بما يسهم في تحقيق عوائد يمكن استغلالها في استكمال المشروع، مشيرا إلى أن المنطقة الاستثمارية جاهزة لتشغيل الكثير من المكونات مثل المطاعم.

وأشاد بنشر الكثير من المساحات الخضراء بالمشروع، مؤكدا أن هذا أمر إيجابي يؤكد أن العمل في المشروع يمضي على قدم وساق، لكنه في الوقت نفسه أكد ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل زيادة هذه المساحات الخضراء بمعدل أكبر مع الحرص على الحفاظ على استدامة هذه المساحات طوال فترة تنفيذ المشروع، وكذا العمل على استدامة أعمال الصيانة لما تم تنفيذه حتى الآن ولحين اكتمال المشروع بصورته النهائية.