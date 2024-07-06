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بالفيديو.. ختام البرنامج التدريبي للمحتوى الرقمي «المستوى الثاني» بأكاديمية المتحدة للإعلام يشهد تكريمًا مميزًا للمتدربين

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 03:32 مساءً - اختتمت أكاديمية المتحدة للإعلام UMA المستوى الثاني من البرنامج التدريبي في مجال المحتوى الرقمي الذي تم تنظيمه لعدد من العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث شهد البرنامج مشاركة متميزة من العاملين بالقنوات العامة.

 

أقيم حفل الختام في مقر أكاديمية المتحدة للإعلام، وبدأ بكلمات ترحيبية من القائمين عن أكاديمية المتحدة الذين عبروا عن فخرهم بالتحصيل العلمي والمهارات الجديدة التي اكتسبها المتدربين. وأشادوا بأهمية تطوير الكفاءات الإعلامية لمواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام الرقمي.

وتضمن حفل التكريم توزيع شهادات التقدير على المتدربين، الذين أعربوا عن امتنانهم للشركة المتحدة على هذه الفرصة القيمة التي ساهمت في تطوير مهاراتهم وتعزيز معرفتهم في مجال المحتوى الرقمي. 

وكانت دورة المحتوى الرقمي قد أستهدفت  التدريب علي أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى الرقمي، بما في ذلك تحليل البيانات، واستراتيجيات التسويق الرقمي، وإنتاج ، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي. واستمرت الدورة على مدار أسبوع كامل، تخللها محاضرات وورش عمل تطبيقية قدمها خبراء ومتخصصون في المجال.

أيضاً تضمن البرنامج التدريبي، التعاون مع "شركة تيك توك"، بتنظيم ندوة نقاشية، تضمنت الأساليب والتقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى الرقمي على منصة "تيك توك" وكذلك أحدث طرق تحليل البيانات للمنتجات وكذا التقنيات المستخدمة إنتاج وإدارة "الفيديو" بشكل فعّال على منصة "تيك توك"، فضلاً عن استراتيجيات التسويق الرقمي، وتقنيات نشر "الفيديو" عبر منصة "تيك توك".

 

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ومن جانبها أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، على أهمية التطوير المستمر للمهارات الرقمية لمواكبة التحولات السريعة في مجال الإعلام. كما أشادت بحماس والتزام المتدربين وعزمهم على تطبيق ما تعلموه في البرنامج لتعزيز جودة المحتوى الرقمي المقدم علي منصات الشركة.

وأعرب المسئولين بالأكاديمية عن التزامهم بتقديم برامج تدريبية في مختلف قطاعات الإعلام لتحقيق التميز في المجال الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، وتلبيةً لمتطلبات السوق الرقمي المتزايدة. 

وتعتبر أكاديمية المتحدة للإعلام أحدث الكيانات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في مجال التدريب والتطوير الإعلامي، ضمن رؤية الشركة لتطوير الكفاءات البشرية والاستثمار في التعليم المستمر، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الإعلام ويضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في خدماتها الإعلامية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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