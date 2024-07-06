كامل الوزير يوجه بزيادة أيام عمل التنمية الصناعية لـ6 أيام بدلا من 5 .. ويؤكد: نسرع في التراخيص وحل المشكلات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 03:32 مساءً - وجه كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلًا من الأحد الى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشدد الوزير على العمل على الاسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها ،خاصة وأننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب ان يعمل الجميع على ان تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالاضافة الى ان مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج.

وبهذه التطورات الجديدة يصبح عدد أيام العمل في الهيئة العامة للتنمية الصناعية 6 أيام بدلاً من 5 أيام فقط.