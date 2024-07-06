أحذروا الغرامة والحبس.. تحذير عاجل من الحكومة لكل أصحاب عداد الكهرباء الكارت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من خطورة التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع، حيث أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مراجعة العداد بإستمرار وإبلاغ الشركة فى حالة إنارة اللمبة الصفراء الخاصة بالتلاعب، لعد تعرض المستخدم للمساءلة القانونية.

معلومات هامة عن عداد الكهرباء الكارت

وأكد جهاز تنظيم الكهرباء، أن هناك العديد من الأسباب التى تجعل اللمبة الصفراء الخاصة بالتلاعب تضئ بإستمرار، من ضمن تلك الأسباب :

تغيير أسلاك الكهرباء بدون إبلاغ الشركة

تغيير مكان عداد الكهرباء دون الحصول على إذن من الشركة أو إبلاغها

قد يؤدى أهتزاز الكابلات الداخلية إلى إضاءة اللمبة الصفراء

فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك للعداد

وطالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بضرورة الإتصال على أرقام شركة توزيع الكهرباء، للإبلاغ فى حالة إضاءة اللمبة الصفراء بالعداد مسبق الدفع، من أجل إصلاح أى أخطاء موجودة، وتجنبا للمساءلة القانونية.

عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

والجدير بالذكر أن عداد الكهرباء مسبق الدفع أو الديجيتال، تكشف ذاتيًا عن وجود أى تلاعب بالتيار الكهربائى، وذلك من خلال اللمبات التى تنير بالعداد، وقد أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إمكانية تقسيط العداد الكارت على مدة تصل إلى 12 شهر دون أى فوائد، تشجيعا للمواطنين للتقديم على العداد مسبق الدفع بدلا من العدادات القديمة، والتى لديها العديد من المميزات التى تعود بالفائدة على المواطنين وشركة توزيع الكهرباء ومنها :

التحكم فى أستهلاك الكهرباء والإطلاع بشكل يومى على الإستهلاك

عدم وجود أخطا ناتجة عن العنصر البشرى، عند حساب فاتورة الكهرباء

سهولة شحن العداد بالطرق الإلكترونية

ترشيد أستهلاك الكهرباء من خلال الإطلاع على الرصيد المتبقى

الإعتماد على التكنولوجيا فى حساب الإستهلاك لكل مواطن

تقليل خسائر قطاع الكهرباء وتوفير المحصلين والكشافين.

الجدير بالذكر بأن القانون يعاقب كل من استولي بغير حق علي التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بهاتين العقوبيتن معا .