نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية: طقس الإسكندرية غدًا واستمرار اضطراب الأمواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس الإسكندرية غدًا بسبب استمرار اضطراب حركة الأمواج التي تشهدها المدينة منذ عدة أيام.

يتزامن هذا مع زيادة الإقبال على مدينة الإسكندرية كوجهة مفضلة للمصيف في عام 2024، مما استدعى رفع الرايات الحمراء على الشواطئ، مشيرة إلى خطورة السباحة في ظل هذه الظروف.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدًا

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يستمر الطقس الحار في الإسكندرية غدًا.

إليكم التفاصيل:

الحرارة العظمى نحو 31 درجة مئوية.

الحرارة المحسوسة تصل إلى 34 درجة مئوية.

الحرارة الصغرى: نحو 24 درجة مئوية.

نشاط الرياح: من المتوقع وجود نشاط للرياح، مما قد يسهم في تلطيف الأجواء قليلًا.

ارتفاع الأمواج وتحذيرات الملاحة

من المتوقع أن تتسبب الأجواء الحارة في إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية غدًا.

ولكن يجب على المواطنين توخي الحذر بسبب ارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى نحو 2.5 متر.

هذا الارتفاع في الأمواج يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل الإسكندرية، مما يستدعي الحذر الشديد عند التواجد على الشواطئ.

توصيات هيئة الأرصاد

السباحة

تجنب السباحة في المناطق التي ترفع فيها الرايات الحمراء، والتي تشير إلى خطورة السباحة بسبب ارتفاع الأمواج.



متابعة التحديثات

يجب متابعة التحديثات الجوية المستمرة لمعرفة أي تغييرات في الطقس أو حالة البحر.



الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ

الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ والسباحة فقط في المناطق الآمنة.



الملاحة البحرية

يجب على القوارب والسفن توخي الحذر أثناء الإبحار وتجنب الاقتراب من السواحل خلال فترات اضطراب الأمواج.

تستمر حالة الطقس الحار في الإسكندرية مع توقعات بارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية. تهيب هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب السباحة في المناطق غير الآمنة، والالتزام بالتعليمات لضمان السلامة العامة على الشواطئ.