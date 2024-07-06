نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان ملتقي توظيف ومعرض "ذوي الهمم" بنادي الترسانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح اليوم السبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمرافقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، وبحضور النائب طارق حسانين رئيس نادي الترسانة، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ملتقي توظيف ومعرض ذوي الهمم والذي أقيم بنادي الترسانة بميت عقبة.

وأكد وزير الشباب والرياضة إنه منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر وقد اولي سيادته ووجه بتوفير كافة أشكال الدعم لتأهيل أبناء مصر من ذوي الهمم لسوق العمل

وهو ما تم العمل عليه وذلك من اجل تمكينهم وإيجاد فرص العمل لهم

مضيفًا "صبحي " نحنً هنا اليوم بمقر نادي الترسانة بميت عقبة من اجل تمكين الشباب من ذوى الهمم والذي سيتم عن طريق ملتقى " توظيف مصر "

لذوي الهمم وتنفذه الوزارة تحت شعار خطوة بخطوةًمعاك للوظيفة إلى تناسبك.

وحرص وزير الرياضة علي الاستماع منً مسؤلي التوظيف للشركات المشاركة بمبادرة التوظيف لأبنائنا للتعرف منهم عن طبيعة الوظائف المقدمة والرواتب المقترح تقديمها للحاصلين علي الفرص الوظيفية

كما توجه صبحي بالشكر إلى جميع الشركات علي حرصها علي المشاركة في هذا الملتقي والذي شارك به 23 شركة من القطاع الخاص والف من المتقدمين للحصول علي تلك الوظائف.

مضيفا "صبحي " إننا نسير وفق توجيهات القيادة السياسية ومنها برنامج توفير العديد من فرص العمل وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل.

من جانبه قدم المهندس عادل النجار التهنئة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتجديد الثقة متمنيا لسيادته دوام النجاح والتوفيق.

وأكد محافظ الجيزة على عزم المحافظة لدعم الشباب بمختلف القطاعات وتحسين مناخ العمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الإهتمام بالرياضة ورفع كفاءة المنشأت الرياضية يأتى على رأس خطط العمل بالمحافظة، وذلك لخلق بيئة جاذبة للشباب لإكتشاف مواهبهم وتوفير فرص العمل المناسبة لإمكانياتهم من خلال عقد ملتقيات التوظيف بتلك المنشأت الرياضية.

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