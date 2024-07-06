نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "التعليم" تشكل لجنة خاصة لتصحيح إجابات طلاب الثانوية العامة في واقعة فيديو الغش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة شكلت لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام احد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم احد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.

جدير بالذكر، أن صفحات وجروبات أولياء الأمور تداولت فيديو لأولياء أمور يقومون بتغشيش الطلاب في امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة اليوم، حيث ظهرت إحدى الأمهات تقوم بتغشيش الطلاب من خلال " إملاء" الإجابة من أسفل سور المدرسة.

ويمكن مشاهدة الفيديو من هنــــا.