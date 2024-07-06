نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: شكاوى كثيرة من صعوبة امتحاني الكيمياء والجغرافيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت داليا الحزاوى، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تلقت اليوم شكاوى عديدة من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية من صعوبة امتحان الكيمياء 2024 وكذلك صعوبة امتحان الجغرافيا 2024.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إن عددا كبيرا من طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء أمورهم أكدوا صعوبة امتحان الكيمياء 2024، موضحين أن أغلب الأسئلة بها أفكار جديدة وإلى جانب وجود بعض الجزئيات الصعبة التي تحتاج إلى وقت أطول للتفكير والإجابة، مشيرة إلى وجود شكاوى من صعوبة مسائل الكيمياء العضوية.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تلقت أيضا شكاوى من امتحان الجغرافيا 2024 الذي أداه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية اليوم، مشيرةً إلى أن الطلاب اكدوا ان امتحان الجغرافيا 2024 جاء صعبًا، حيث تضمن بعض الجزئيات الصعبة، وشكى الطلاب من تشابه إجابات أسئلة الاختيار من متعدد، مما تسبب في حيرتهم واحتياجهم لوقت إضافي.



وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالي عدد (515711)، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد (193544) طالب وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، وأدى شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي عدد الطلاب (1642) طالب وطالبة.

وقد أدى أيضا طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الفلسفة، وفى الفترة الثانية أدى الامتحان فى مادة المنطق، بإجمالي عدد (255) طالب وطالبة.