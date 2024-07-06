أول قرار لوزير التموين.. إنهاء عقود من تجاوز سن الـ 60 من المستشارين

قرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إنهاء عقود من تجاوز سن المعاش القانوني "60 عاما" من المستشارين.





وجاءت قرارات الدكتور شريف فاروق ضمن خطة تطوير العمل في الوزارة ليبدأ تقليص عدد المستشارين في القطاعات المختلفة لعدم احتياج الوزارة لهم في الوقت الحالي.

يذكر أن زير التموين الجديد بدأ في أول يوم عمله استقبال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبدء التعاون بين وزارتى التموين والاتصالات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يكون المواطن هو محور اهتمامات عمل الوزارة، وتطوير منظومة الدعم والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط منظومة الدعم تكنولوجيا وتنقية قواعد البيانات ووصول الدعم لمستحقيه.