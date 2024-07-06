تقرير غرفة عمليات «التعليم» حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالي 515711 طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 193544 طالبًا وطالبة، وذلك أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، وأدى شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي عدد الطلاب 1642 طالبًا وطالبة.

وأدى أيضًا طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الفلسفة، وفى الفترة الثانية أدوا الامتحان فى مادة المنطق، بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

وحرص الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 4 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب آخر بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الجغرافيا، فقد تم ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا بمحافظة بنى سويف، وطالب آخر بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة بمحافظة سوهاج خلال قيامه باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 الامتحان فى الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، وفى الفترة الثانية يؤدي الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية).