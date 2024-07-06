جدة - نرمين السيد - امتحانات الثانوية العامة

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية.





وكشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شكلت لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة. وأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال جميع المسؤولين عن التقصير في الواقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل من «التعليم» بشأن فيديو الغش الجماعي بلجنة الدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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