أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة.. الداخلية تعلن وصول آخر أفواج حج القرعة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 04:29 مساءً - فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـــ.. فقد إكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن بعد أن آدوا مناسك الحج فى ضوء التيسيرات التى قدمتها بعثة حج القرعة لهم.. فقد إستقبل مطار القاهرة الأفواج الأخيرة من الحجاج لهذا العام.

وحيث أن رحلة حجاج القرعة لهذا العام كانت متميزة فى خدماتها والتيسرات التى قدمتها وزارة الداخلية للحجاج طوال فترة آداء المناسك، فقد كانت إقامتهم فى فنداق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة وتتميز بقربها من الحرمين الشريفين .

وتعلوا وجوه الحجاج الفرحة لآداء فريضة الحج والنجاح الكبير لبعثة حج القرعة فى إحاطتهم بالرعاية الصحية والمعيشية وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر.

وهكذا عاد ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد رحلةً إيمانية صادقة محملين بالآمال فى أن تغفر الذنوب وتعود صحائفهم بيضاء.