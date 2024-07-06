الكشف على 5278 مواطنا بمحافظة الدقهلية تحت مظلة التحالف الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 04:29 مساءً - أعلنت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني، إجراء الكشف الطبي على 5287 مواطنا من خلال قوافلها الطبية على مدار شهر يونيو الماضي، والتي تجوب محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية تضامن الدقهلية.

وتم تنفيذ 13 قافلة طبية بالتنسيق مع الجمعيات، والمؤسسات الأهلية بقرى، ومركز ميت غمر في: "ميت ابوخالد، بشالوش، ميت يعيش، كفرالشيخ هلال، ميت ناجي"، ومركز أجا بقرى: "نوسا البحر، منية سمنود، برج النور، ميت إشنا"، بالإضافة إلى قرية الدوار التابعة لمركز شربين، واستاد المنصورة بعدد حالات 5287 حالة، وتصنفهيم كالتالي: 1201مستفيد في تخصصات الباطنة، و 1213 أطفال و 898 عظام، و 74 نساء وتوليد، 200 تحليل سكر، 68 نظارات، و1431 رمد، و 111 جلدية، وتم تحويل عدد من عمليات العيون، وذلك من خلال التقرير الذي عرضته دينا فوزي، مدير القوافل الطبية بفرع المؤسسة بالدقهلية.