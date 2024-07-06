نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء حول تولّي الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئاسة "العامة للاستعلامات" خلفًا لـ ضياء رشوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تولّي الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، لأكثر من 7 سنوات، أشارت تقارير عِدة لأنباء تولّيه رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر، في حركة التغييرات المرتقبة للهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر.

وتداولت أنباء حول تولّي الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، خلفًا للكاتب ضياء رشوان، على أن يتم تعيين متحدث رسمي جديد للمجلس.