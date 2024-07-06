من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟

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أحمد جودة - القاهرة - تداولت أنباء حول تولّي الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، خلفًا للكاتب ضياء رشوان، على أن يتم تعيين متحدث رسمي جديد للمجلس.

ويأتي هذا القرار، بعد تولّي الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، لأكثر من 7 سنوات؛ حيث أشارت تقارير عِدة لأنباء تولّيه رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر، في حركة التغييرات المرتقبة للهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر.

من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم؟

الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، مواليد محافظة المنيا عام 1968، والذي تخرّج من كلية الإعلام عام 1991.

هو صحفي وباحث مصري يشغل حاليا منصب رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي وبوابة الأهرام الإنجليزية وعضو ومتحدث بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان.

بدأ “إبراهيم” حياته العملية بصحيفة الأخبار وأخبار اليوم ثم انتقل لقسم الشئون الخارجية بصحيفة الأهرام عام 1997، ثم عمل مراسلًا لجريدة الأهرام في واشنطن ونيويورك 2009 - 2013، ثم مديرًا لتحرير الأهرام 2014 - 2017.

زميل زائر بمؤسسة بروكينجز للأبحاث، والكونجرس الأمريكي 2003 - 2004 من خلال زمالة الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية، وهيئة فولبرايت، وزميل برنامج الزملاء الدوليين بجامعة ييل (2006 - 2007).

حصل عزت إبراهيم علو ماجستير العلاقات الدولية من جامعة ساسكس Sussex University البريطانية عام 2001.

كتاباته

كتب عزت إبراهيم مئات المقالات والتقارير في السياسة الخارجية والسياسة الداخلية الأمريكية، وتطورات العلاقات الدولية، والإسلام السياسي، والحرب على الإرهاب، والسياسات الإقليمية للدول الكبري، والسياسات الإعلامية بصحيفة الأهرام، والأهرام ويكلي، وعدد من مراكز الأبحاث المصرية، والعربية، والدولية.

فضلًا عن أنه يكتب بشكل دوري في دورية السياسة الدولية بمؤسسة الأهرام، ونشر مجموعة من المقالات عن صورة الشرق الأوسط في الصحافة الأمريكية التاريخية في أعقاب زمالة جامعة ييل.

يشغل عزت إبراهيم منصب المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ يناير 2022، ومديرًا لوحدة دراسات الإعلام، وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة.

كما أنه يشغل أيضًا عضوية الأمانة الفنية لاتحاد الصحفيين الأفريقيين، ومقره القاهرة.