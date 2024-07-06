تشكيل لجنة خاصة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة لطلاب «واقعة الدقهلية»

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة قررت تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في لجنة محافظة الدقهلية.





يأتي ذلك في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام احد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم احد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال جميع المسؤولين عن التقصير في الواقعة.