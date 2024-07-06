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جدة - نرمين السيد - وزارة التربية والتعليم
يأتي ذلك في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام احد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم احد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال جميع المسؤولين عن التقصير في الواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل لجنة خاصة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة لطلاب «واقعة الدقهلية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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